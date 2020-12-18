18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
GÜNDEM 18.12.2020, 21:12
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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; son 24 saatte 246 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 26 bin 410 oldu.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim.
Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2020
Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2020
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim.
Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2020
Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2020
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