17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17 Ocak Pazar gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti.



Bugün 803 yeni hastayla birlikte toplam 6 bin 436 vaka tespit edildi. Dün tespit edilen 7 bin 550 vakanın ardından bugün vaka sayılarında binden fazla düşüş yaşandı.

