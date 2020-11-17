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17 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Kasım güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

GÜNDEM 17.11.2020, 20:36
17 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte coronadan 103 kişi yaşamını yitirdi. Yeni hasta sayısı ise 3 bin 819 oldu.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin. 

Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2020

Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2020
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