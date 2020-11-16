Yurtta hava nasıl olacak? 17 kasım İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu verileri... Hava durumu verileri doğrultusunda yurt genelinde puslu ve sisli bir hava bekleniyor. Meteorolojinin hava durumu verilerine göre, 17 kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde... Son dakika gelen hava durumu verilerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde puslu bir hava durumu bekleniyor. Peki, yarın 17 kasım salı günü yurtta hava nasıl olacak? Yağışlı bir hava var mı?



MGM'nin internet sitesindeki günlük hava durumu tahminlerine göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Akşamleyin ise Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

17 kasım sabahı Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis olması öngörülüyor.

Yurt genelinde ise hava sıcaklıklarında bir düşüş beklenmez iken sıcaklıkları normal seyredecek.



Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 17 kasım sabahı ise pus ve sis olması öngörülüyor.



Bursa ve çevresinde parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 17 derece civarında tahmin ediliyor.



İstanbul'da parça bulutlu bir hava bekleniyor.



Kırklareli'de hava durumu parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı ise 16 derece.



Kocaeli hava durumu verilene göre; Parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Hava sıcaklığı 20 derece.



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



İzmir'de az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 20 derece.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı ise 15.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 20 derece.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 18 derece.



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı ise 24 derece.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 24 derece.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 20 derece.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı ise 17 derece.



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Hava durumu; Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı ise 25 derece.



Çankırı'da parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor, hava sıcaklığı ise 16 derece.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 15 derece.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 16 derece.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçecek.Yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



Bolu'da parçalı bulutlu hava sı bekleniyor. Hava sıcaklığı 16 derece.



Düzce, parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 13 derece.



Sinop'ta parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 16 derece.



Zonguldak hava durumuna göre; parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Hava sıcaklığı ise 16 derece.



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı ise 18 derece.



Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklığı ise 15 derece.



Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklığı ise 15 derece.



Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklığı ise 15 derece.



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 17 derece.



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu. Hava sıcaklığı ise 19 derece.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Hava sıcaklığı ise 8 derece.



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu. Hava sıcaklığı 9 derece.



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı ise 16 derece.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı ise 17 derece.



Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı ise 15 derece.



Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı ise 18 derece.

