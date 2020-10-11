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17 Ekim'den itibaren locaların yüzde 50'sine seyirci alınacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını duyurdu. Uygulamaya 17 Ekim'de başlanacağı belirtildi.
GÜNDEM 11.10.2020, 20:42
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.
Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.
Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.
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