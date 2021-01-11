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17 Aralık’ta gözaltına alınmıştı: Fabrikası icradan satılığa çıktı
17 Aralık yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan, inşaat sektöründe AKP iktidarı döneminde parlayan şirketlerden olan Taş Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’ya ait fabrika icradan satı
GÜNDEM 11.01.2021, 16:42
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan geri kazanım fabrikası için istenen muhammen bedel 17 milyon 590 bin TL olarak belirlendi. Gebze’de yapılacak satış için ilk tarih ise 3 Mart olarak açıklandı.
Habertürk'te yer alan habere göre geri kazanım fabrikası, Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San. ve Tic. A.Ş isimli firmaya ait fabrika binası ve müştemilat yapılarından meydana geliyor.
5 bin 100 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde kayıtlı tesis idari bina, biodizel üretim binası, buhar kazan binası, atık boşaltma alanı, arıtma binası ve saha betonundan oluşuyor.
Makine ve ekipmanları ile birlikte satılacak tesis Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. Çevresinde yoğun olarak fabrika binaları ve jeolojik depo binaları bulunuyor.
İnşaat sektöründe 1985’ten bu yana faaliyet gösteren Taş Yapı, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda proje üstlendi. Şirket, Irak, Dubai, Türkmenistan gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor. İnşaat, turizm ve spor alanlarında faaliyetleri yoğunlaşan Taş Yapı, sektörün en büyük firmaları arasında gösteriliyor.
Habertürk'te yer alan habere göre geri kazanım fabrikası, Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San. ve Tic. A.Ş isimli firmaya ait fabrika binası ve müştemilat yapılarından meydana geliyor.
5 bin 100 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde kayıtlı tesis idari bina, biodizel üretim binası, buhar kazan binası, atık boşaltma alanı, arıtma binası ve saha betonundan oluşuyor.
Makine ve ekipmanları ile birlikte satılacak tesis Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. Çevresinde yoğun olarak fabrika binaları ve jeolojik depo binaları bulunuyor.
İnşaat sektöründe 1985’ten bu yana faaliyet gösteren Taş Yapı, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda proje üstlendi. Şirket, Irak, Dubai, Türkmenistan gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor. İnşaat, turizm ve spor alanlarında faaliyetleri yoğunlaşan Taş Yapı, sektörün en büyük firmaları arasında gösteriliyor.
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