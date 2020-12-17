17 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

17 Aralık meteorolojik veriler açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kırklareli'nin kuzey kesimleri,Sakarya, Bursa,Ordu, Hatay, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli çevreleri sağanak yağışlı geçecek.

Ayrıca Rize'nin iç kesimleri, Giresun, Trabzon, Artvin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmurun yanı sıra kar yağışlı bir gün yaşayacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir gün bekleniyor. Gün içerisinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı yaşanacak.

İstanbul'da gün içerisinde ortalama 12°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Megakent'te parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu bir gün yaşanacak.

Ankara'da gün içerisinde ortalama 10°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

