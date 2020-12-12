16 Ocak’ta tekrar yollara düşeceğiz!

Bakan Soylu’nun bir ay önce madencilere verdiği ancak halen daha bir girişimde bulunulmayan çözüm sözünü yakından takip ettiklerini belirten madenciler, “Biz Bakan’ın sözüne güvenip 15 Ocak’a kadar bekleyeceğiz. Eğer sözler tutulmaz ise 16 Ocak günü yine yollara düşeceğiz” dedi.

Ekim ayından bu yana tazminatlarını almak için türlü baskılara rağmen mücadele veren Somalı ve Ermenekli madenciler, kendilerine verilen çözüm sözünün yerine getirilmesine bekliyorlar.



2014 yılından bu yana ödenmeyen tazminatları için iki defa Ankara’ya yürümek isteyen madencilerin yürüyüşleri her defasında polis ve jandarma engeline takılmıştı. Siyaset gündeminde de geniş yer tutan bu yürüyüşler ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girerek, madenciler ve sendika temsilcilerinden oluşan bir heyet ile bir araya gelerek, “Bana Ocak ayının 15’ine kadar süre verin. Ben söylüyorum. Bu süreye varmadan mutlaka bir çözüm üreteceğiz” sözünü vermişti.



Ancak verilen bu sözün üzerinden bir ay geçmesine rağmen, sorunun çözümüne yönelik hükümet kanadından şu ana kadar bir girişim olmadı. Gazetemize konuşan madenciler, “Biz Bakan’ın sözüne güvenip 15 Ocak’a kadar bekleyeceğiz. Eğer sözler tutulmaz ise 16 Ocak günü yine yollara düşeceğiz” diyerek haklarını alma konusunda kararlı olduklarını kaydetti.



2014’te yaşanan Soma maden faciası sonrası adeta sahipsiz ve görmezden gelindiklerini belirten madenciler, canlarının yanması yetmezmiş gibi açlığa mahkûm edildiklerini kaydederek, “Facianın üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen, yerin metrelerce derinlerinde alın teri döken, gün yüzüne hasret kalan, kömür tozları ile ciğerleri çürüyen 4 bine yakın madenci hak ettikleri alamadı” ifadelerini kullandı.

