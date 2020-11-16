16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı korkuttu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu açıkladı.
GÜNDEM 16.11.2020, 20:09
İşte Bakan Koca'nın açıklaması: Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.
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|16
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|15
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|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
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|8
|14
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|9
|13
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|9
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|8
|12
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|9
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|10
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|9
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|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
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|8
|17
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|8
|17
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|8
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|12
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|11
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|8
|11
|14. M. United
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|10
|16. Brighton
|8
|6
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|8
|4
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|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
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|9
|14
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|12
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|8
|11
|11. Elche
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|11
|12. Sevilla
|7
|10
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|8
|10
|14. Athletic Bilbao
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|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
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|8
|6
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