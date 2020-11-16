16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı korkuttu

İşte Bakan Koca'nın açıklaması: Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.



