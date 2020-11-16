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16 Kasım Hava Durumu: Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım Hava tahminlerini açıkladı. Buna göre uzmanlar, Marmara, İç Ege ve İç Anadolu bölgesinde yaşanlara pus ve sis uyarısı yaptı.
GÜNDEM 16.11.2020, 07:53
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Ülkemizde sıcaklıklar düşmeye ve yağışlar artmaya devam ediyor. Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre Sinop ve Mardin çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, sağanak yağışlı geçecek.
Van ve Şırnak, Hakkari yağmurlu ve yüksekler karla karışık yağmurlu geçeceği düşünülüyor. Ayrıca İç Anadolu bölgesi, Marmara, İç Ege ve Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacağı düşünülüyor.
Yer yer şiddetini arttırarak vatandaşa zor anlar yaşatan rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öğrenildi.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;
BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°CParçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°CParçalı bulutlu
SİNOP °C, 16°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°CParçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°CParçalı bulutlu
Van ve Şırnak, Hakkari yağmurlu ve yüksekler karla karışık yağmurlu geçeceği düşünülüyor. Ayrıca İç Anadolu bölgesi, Marmara, İç Ege ve Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacağı düşünülüyor.
Yer yer şiddetini arttırarak vatandaşa zor anlar yaşatan rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öğrenildi.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;
BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°CParçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°CParçalı bulutlu
SİNOP °C, 16°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°CParçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°CParçalı bulutlu
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
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|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
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|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
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|5
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|5
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|2
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|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
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|12
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|9
|11
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|10
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|9
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|6
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|1
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|8
|18
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|8
|17
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|8
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|15
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|8
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|7
|12
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|12
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|11
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|11
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|7
|10
|15. Leeds United
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|10
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|8
|6
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|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
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|7
|2
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|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
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|14
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|12
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|9
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|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
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|8
|10
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|8
|9
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|9
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|9
|9
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|9
|7
|18. Levante
|8
|6
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|6
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