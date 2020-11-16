16 Kasım Hava Durumu: Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı!

Ülkemizde sıcaklıklar düşmeye ve yağışlar artmaya devam ediyor. Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre Sinop ve Mardin çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, sağanak yağışlı geçecek.

Van ve Şırnak, Hakkari yağmurlu ve yüksekler karla karışık yağmurlu geçeceği düşünülüyor. Ayrıca İç Anadolu bölgesi, Marmara, İç Ege ve Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacağı düşünülüyor.

Yer yer şiddetini arttırarak vatandaşa zor anlar yaşatan rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öğrenildi.

Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;

BURSA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°CParçalı bulutlu

SİNOP °C, 16°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°CParçalı yer yer çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°CParçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°CParçalı bulutlu

