16 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı 16 Aralık güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 240 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı ise 29 bin 718 oldu.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım.

Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 16, 2020



Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 16, 2020

