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16 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
16 Aralık hava tahminleri açıklandı. Meteoroloji uzmanları, Doğu Karadeniz bölgesine kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
GÜNDEM 16.12.2020, 08:40
16 Aralık güncel meteorolojik veriler açıklandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Hatay, Çankırı, Kırıkkale,Doğu Anadolu'nun doğusu Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt, Marmara'nın doğusu, Karadeniz çevreleri yağışlı geçecek.
Öte yandan yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı duyuruldu.
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak yağışlara karşı vatandaşları uyaran meteoroloji uzmanları, ani sel, su baskını gibi olaylara karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul'da ortalama 11°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Öte yandan Megakent'te gün boyu çok bulutlu ve sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı bir gün yaşanacak.
Ankara'da ortalama 11°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Ayrıca şehirde gün boyu parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Öte yandan yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı duyuruldu.
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak yağışlara karşı vatandaşları uyaran meteoroloji uzmanları, ani sel, su baskını gibi olaylara karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul'da ortalama 11°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Öte yandan Megakent'te gün boyu çok bulutlu ve sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı bir gün yaşanacak.
Ankara'da ortalama 11°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Ayrıca şehirde gün boyu parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
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