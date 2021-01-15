16 - 17 Ocak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs vakaları her ne kadar gün gün azalsa da, hala 10 binli seviyelere yakın durumda. Bu sebeple Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler kaldığı yerden devam ediyor. Son Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi milyonlarca insanın beklentisi yasakların esnetilmesi yönündeydi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan bir süre daha tedbir ve kısıtlamalara uymalarını istedi. Erdoğan; "İlerleyen zamanlarda yasakları da kademeli olarak kaldıracağız" diyerek bir süre daha bekleneceğini açıkladı.



Şu anda yasaklar hala kalkmadığı için, ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldığı yerden devam edecek ve 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde sokağa çıkmak yasak olacak.

Yasak Cuma akşamı 21.00’da başlayıp Pazartesi sabahı 05.002da sona erecek. Yasak süresinde vatandaşlar sadece kendilerine en yakın market-pastane-kuruyemiş-fırınlara gitmek için saat 10.00 ila 17.00 arasında sokağa çıkabilecek. Kafe-Restoran tarzı yerler paket servis ve online sipariş için saat 10.00 ila 20.00 arası açık olacak.

Yasak boyunca acil hizmet veren yerler açık olacak. Hastanelerin acil servisleri, nöbetçi eczaneler, acil kamu hizmetleri, Cumartesi öğle saatlerine kadar bazı PTT şubeleri açık olacak.

