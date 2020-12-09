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1500 - 2500 TL arası alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar

Bireysel teknolojik ihtiyaçlarımızın ne önemlilerinden olan akıllı telefonlarda fiyat artışları durdurulamıyor. Peki 1500 - 2500 TL arası alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar hangileri?

GÜNDEM 09.12.2020, 14:27
1500 - 2500 TL arası alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar
Türkiye’de akıllı telefonlardaki döviz kurlarındaki artış ve vergi yükü cep telefonu fiyatlarını da  yükseltiyor.
Akıllı telefon satışının hızla tırmandığı Türkiye’de vatandaşlar uygun fiyatlı yüksek özellikli cep telefonlarını araştırıyor.
Cep telefonlarında ÖTV oranı vergi matrahı 640 TL'ye kadar olanlar cihazlar için yüzde 25, 640 lira - 1500 lira arası olan cihazlar için yüzde 40 ve 1500 liranın üzerindekiler için ise yüzde 50 olarak uygulanıyor.
KDV oranı yüzde 18 olan telefonları, ayrıca yüzde 10 oranında da TRT bandrolüne tabi tutuluyor. 

Casper VIA A3 Plus              Fiyat: 2480 TLVestel Venus Z20                  Fiyat: 2150 TLHuawei P Smart 2019           Fiyat: 2480 TLXiaomi Mi A3                         Fiyat: 2480 TLSamsung Galaxy M21           Fiyat: 2490 TLSamsung Galaxy M21           Fiyat: 2460 TLXiaomi Redmi Note 8             Fiyat: 2430 TLRealme 6                                Fiyat: 2460 TLXiaomi Redmi Note 7              Fiyat: 2480 TLGeneral Mobile GM 9 Pro       Fiyat: 2470 TLGeneral Mobile GM 9 Pro d    Fiyat: 2460 TLTCL 10L                                  Fiyat: 2370 TLTCL 10L                                  Fiyat: 2370 TLHonor 20 Lite                          Fiyat: 2460 TLInfinix S5 Pro                          Fiyat: 2490 TL
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