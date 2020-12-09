1500 - 2500 TL arası alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar

Türkiye’de akıllı telefonlardaki döviz kurlarındaki artış ve vergi yükü cep telefonu fiyatlarını da yükseltiyor.

Akıllı telefon satışının hızla tırmandığı Türkiye’de vatandaşlar uygun fiyatlı yüksek özellikli cep telefonlarını araştırıyor.

Cep telefonlarında ÖTV oranı vergi matrahı 640 TL'ye kadar olanlar cihazlar için yüzde 25, 640 lira - 1500 lira arası olan cihazlar için yüzde 40 ve 1500 liranın üzerindekiler için ise yüzde 50 olarak uygulanıyor.

KDV oranı yüzde 18 olan telefonları, ayrıca yüzde 10 oranında da TRT bandrolüne tabi tutuluyor.



Casper VIA A3 Plus Fiyat: 2480 TLVestel Venus Z20 Fiyat: 2150 TLHuawei P Smart 2019 Fiyat: 2480 TLXiaomi Mi A3 Fiyat: 2480 TLSamsung Galaxy M21 Fiyat: 2490 TLSamsung Galaxy M21 Fiyat: 2460 TLXiaomi Redmi Note 8 Fiyat: 2430 TLRealme 6 Fiyat: 2460 TLXiaomi Redmi Note 7 Fiyat: 2480 TLGeneral Mobile GM 9 Pro Fiyat: 2470 TLGeneral Mobile GM 9 Pro d Fiyat: 2460 TLTCL 10L Fiyat: 2370 TLTCL 10L Fiyat: 2370 TLHonor 20 Lite Fiyat: 2460 TLInfinix S5 Pro Fiyat: 2490 TL

