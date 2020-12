1500-2000 TL arası alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar

Akıllı telefonlar lüks tüketim sınıfına girmeye de devam ediyor

Ülkemizde, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken cep telefonlarındaki fiyat atışı da aynı oranda sürüyor.

Birkaç sene evvel oldukça uygun fiyata alınabilen akıllı telefonlar koronavirüsün de etkisiyle bu yılın Mart ayından itibaren oldukça yüksek rakamlara satışa çıktı.

2020 yılının sonlarına doğru yeni dönemde çıkan akıllı telefonların fiyatları merak ediliyor.

Peki 1500-2000 TL arası alabileceğiniz bütçeye uygun kaliteli cep telefonları hangileri?

General Mobile GM 6 ds ortalama Fiyat: 1400 TLReeder P13 tek Fiyat: 1300 TLGeneral Mobile GM 9 Go Dual Fiyat: 1500 TLVestel Venus GO Fiyat: 1050 TLAlcatel 1 Fiyat: 1250 TLAlcatel 1 2019 Fiyat: 1300 TLC5 Mobile Noa G1 Genel Fiyat: 1000 TLLG K9 Ortalama Fiyat: 1470 TLHiking A1 Ortalama Fiyat: 900 TLReeder P13 Blue Net Fiyat: 1330 TLHiking A19 Ortalama Fiyat: 1500 TL

Huawei Y6 2019 32GB 6.09 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Mavi 1.629 TLGeneral Mobile GM 20 64GB 4GB Ram 6.09 inç 52MP Akıllı Cep Telefonu Yeşil 1.605 TLSamsung Galaxy A01 16GB 2GB Ram 5.7 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1599 TLHuawei Y6p 64GB 3GB Ram 6.3 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Yeşil 1.719,00 TLSamsung Galaxy A01 16GB 2GB Ram 5.7 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu 1.599,00 TLHiking A22 64GB 4GB Ram 6.35 inç 16MP Akıllı Cep Telefonu 1.531,63 TLHuawei P20 Lite 64 GB 5.84 İnç 16 MP Akıllı Cep Telefonu 1.999,00 TLGeneral Mobile GM 20 64GB 4GB Ram 6.09 inç 52MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1.605,00 TLHiking A22 64GB 4GB Ram 6.35 inç 16MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1.586,62 TLReeder P13 Blue Max 64GB 4GB Ram 6.49 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Mavi 1.674,82 TLHuawei Y6p 64GB 3GB Ram 6.3 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Mor 2.099,00 TLRealme 5i 64GB 4GB Ram 6.52 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu Yeşil 1.999,00 TLHuawei Y6p 64GB 3GB Ram 6.3 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu 1.719,00 TLElephone PX 64GB 4GB Ram 6.53 inç 16MP Akıllı Cep Telefonu Mor 1.813,00 TLRealme 5i 64GB 4GB Ram 6.52 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu 1.999,00 TLHuawei Y7 2019 32GB 1.849,00 TLSamsung Galaxy M11 32GB 3GB Ram 6.14 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1.899,00 TLXiaomi Redmi 9A 32GB 2GB Ram 6.53 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu 1.972,74 TLSamsung Galaxy J7 Prime 5.5 İnç Çift Hatlı 13 MP Akıllı Cep Telefonu 1.799,00 TLAlcatel 1S 64GB 4GB Ram 5.5 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Altın 1.753,22 TLHuawei Y6p 64GB 3GB Ram 6.3 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1.719,00 TLAlcatel 1S 64GB 4GB Ram 5.5 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu 1.751,47 TL Xiaomi Redmi 8A 32GB 2GB Ram 6.2 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu 1.929,62 TLXiaomi Redmi 8A 32GB 2GB Ram 6.2 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu Kırmızı 1.929,62 TLGeneral Mobile GM 8 32 GB 5.7 İnç 13 MP Akıllı Cep Telefonu 1.635,00 TLGeneral Mobile GM 9 Plus 32GB 6.23 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1.999,00 TL