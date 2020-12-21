Reklam

Son Dakika

1500-2000 TL arası alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar

Akıllı telefonlarda 2020 Aralık ayı güncel fiyatları dikkat çekerken bütçeye uygun cep telefonları da merak ediliyor. Peki Bin 500 TL fiyat etiketine sahip en iyi cep telefonları neler?

GÜNDEM 21.12.2020, 09:45
1500-2000 TL arası alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar
Akıllı telefonlar lüks tüketim sınıfına girmeye de devam ediyor
Ülkemizde, TL’nin  dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken cep telefonlarındaki fiyat atışı da aynı oranda sürüyor.  
Birkaç sene evvel oldukça uygun fiyata alınabilen akıllı telefonlar koronavirüsün de etkisiyle bu yılın Mart ayından itibaren oldukça yüksek rakamlara satışa çıktı.
2020 yılının sonlarına doğru yeni dönemde çıkan akıllı telefonların fiyatları merak ediliyor.
Peki 1500-2000 TL arası alabileceğiniz bütçeye uygun kaliteli cep telefonları hangileri?
General Mobile GM 6 ds ortalama Fiyat: 1400 TLReeder P13 tek Fiyat: 1300 TLGeneral Mobile GM 9 Go Dual Fiyat: 1500 TLVestel Venus GO Fiyat: 1050 TLAlcatel 1 Fiyat: 1250 TLAlcatel 1 2019 Fiyat: 1300 TLC5 Mobile Noa G1 Genel Fiyat: 1000 TLLG K9 Ortalama Fiyat: 1470 TLHiking A1 Ortalama Fiyat: 900 TLReeder P13 Blue Net Fiyat: 1330 TLHiking A19 Ortalama Fiyat: 1500 TL
Huawei Y6 2019 32GB 6.09 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Mavi 1.629 TLGeneral Mobile GM 20 64GB 4GB Ram 6.09 inç 52MP Akıllı Cep Telefonu Yeşil 1.605 TLSamsung Galaxy A01 16GB 2GB Ram 5.7 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1599 TLHuawei Y6p 64GB 3GB Ram 6.3 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Yeşil 1.719,00 TLSamsung Galaxy A01 16GB 2GB Ram 5.7 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu 1.599,00 TLHiking A22 64GB 4GB Ram 6.35 inç 16MP Akıllı Cep Telefonu 1.531,63 TLHuawei P20 Lite 64 GB 5.84 İnç 16 MP Akıllı Cep Telefonu 1.999,00 TLGeneral Mobile GM 20 64GB 4GB Ram 6.09 inç 52MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1.605,00 TLHiking A22 64GB 4GB Ram 6.35 inç 16MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1.586,62 TLReeder P13 Blue Max 64GB 4GB Ram 6.49 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Mavi 1.674,82 TLHuawei Y6p 64GB 3GB Ram 6.3 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Mor 2.099,00 TLRealme 5i 64GB 4GB Ram 6.52 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu Yeşil 1.999,00 TLHuawei Y6p 64GB 3GB Ram 6.3 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu 1.719,00 TLElephone PX 64GB 4GB Ram 6.53 inç 16MP Akıllı Cep Telefonu Mor 1.813,00 TLRealme 5i 64GB 4GB Ram 6.52 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu 1.999,00 TLHuawei Y7 2019 32GB 1.849,00 TLSamsung Galaxy M11 32GB 3GB Ram 6.14 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1.899,00 TLXiaomi Redmi 9A 32GB 2GB Ram 6.53 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu 1.972,74 TLSamsung Galaxy J7 Prime 5.5 İnç Çift Hatlı 13 MP Akıllı Cep Telefonu 1.799,00 TLAlcatel 1S 64GB 4GB Ram 5.5 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Altın 1.753,22 TLHuawei Y6p 64GB 3GB Ram 6.3 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1.719,00 TLAlcatel 1S 64GB 4GB Ram 5.5 inç 13MP Akıllı Cep Telefonu 1.751,47 TL Xiaomi Redmi 8A 32GB 2GB Ram 6.2 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu 1.929,62 TLXiaomi Redmi 8A 32GB 2GB Ram 6.2 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu Kırmızı 1.929,62 TLGeneral Mobile GM 8 32 GB 5.7 İnç 13 MP Akıllı Cep Telefonu 1.635,00 TLGeneral Mobile GM 9 Plus 32GB 6.23 inç 12MP Akıllı Cep Telefonu Siyah 1.999,00 TL
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11