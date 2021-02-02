15 tatil ne zaman bitiyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı artan vaka sayıları nedeniyle eğitim yılının ilk dönemini uzaktan eğitim ile tamamlama kararı almıştı. Karnelerini alarak yarı yıl tatiline giren öğrenciler ders tekrarlarını EBA TV üzerinden devam ettiriyor. Bu süreçte eksikliklerini de kapatan öğrenciler ara yıl tatilinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Birinci yarıyıl 22 Ocak'ta sona ermiş 3 haftalık sömestr tatili başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karara göre 3 hafta sürecek yarı yıl tatili 25 Ocak’ta başladı.

Köy okullarında eğitim öğretim 15 Şubat’ta başlayacak.

8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretim ise 1 Mart’tan itibaren başlaması öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili olarak "15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda, okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var" açıklamasında bulundu.

Öğrencilere seslenen Selçuk, okulların açılma tarihiyle ilgili “15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım.” dedi.

Bakan Selçuk, öğrencilere 3 haftalık tatil nedeniyle tavsiyede bulunarak, “Lütfen, bu tatilde ekrandan biraz uzak kalın. Size ekrandan uzak kalın diyoruz ama sözü burada bırakmıyoruz. ‘Onun yerine ne yapalım?’ sorunuza cevap vermek için çok seveceğinizi umduğumuz bir hazırlık yaptık. 23 gün olan yarıyıl tatili süresince her güne özel ve birbirinden eğlenceli etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladık” dedi.

