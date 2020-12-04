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15 tatil ne zaman başlayacak? Yarı yıl karneleri ne zaman alınacak?
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle ilk, ortaokul ve lise için eğitim yeniden uzaktan eğitime döndü. Milli Eğitim Bakanlığı sömestr olarak bilinen ara tatilin 25 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.
GÜNDEM 04.12.2020, 17:12
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İlk karnelerini alacak olan ilk, orta ve lise öğrencileri sömestr olarak bilinen 15 tatile ne zaman gireceklerini merak ediyor.
Heyecanla beklenen 15 tatil için geri sayım başlarken öğrenciler ile velilerini karne heyecanı sardı.
Milli Eğitim Bakanlığıtarafından alınan karara göre okullarda yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de başlayacak.
İkinci dönem ara tatiline ise 12-16 Nisan 2021'de girilecek.
11 hafta sürecek yaz tatili 19 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak.
Koronavirüs ile mücadele sürecinde okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen kabine toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini açıkladı.
Heyecanla beklenen 15 tatil için geri sayım başlarken öğrenciler ile velilerini karne heyecanı sardı.
Milli Eğitim Bakanlığıtarafından alınan karara göre okullarda yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de başlayacak.
İkinci dönem ara tatiline ise 12-16 Nisan 2021'de girilecek.
11 hafta sürecek yaz tatili 19 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak.
Koronavirüs ile mücadele sürecinde okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen kabine toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini açıkladı.
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