15 tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?

Eğitim ve öğretimin koronavirüs salgını gölgesinde geçen Türkiye'de karne dönemi için geri sayım başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı karnelerin 22 Ocak'ta verileceğini duyururken sömestr tatilinin tarihini ise 25 Ocak 2021 olarak açıkladı.



Milyonlarca öğrenci alacakları karnelerin ardından 25 Ocak-5 Şubat 2021'de başlayacak yarıyıl tatiline girecekler.

İkinci dönem ara tatiline ise 12-16 Nisan 2021'de girilecek.

Yaz tatili 11 hafta sürecek ve 19 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak.



Koronavirüs ile mücadele sürecinde okullardaki eğitim-öğretim, 30 Aralık 2020 yılı sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

