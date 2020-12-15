Son Dakika
15 tatil ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?
Koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle ilk, ortaokul ve lise için eğitim yeniden uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilin 25 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.
GÜNDEM 15.12.2020, 10:47
Eğitim ve öğretimin koronavirüs salgını gölgesinde geçen Türkiye'de karne dönemi için geri sayım başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı karnelerin 22 Ocak'ta verileceğini duyururken sömestr tatilinin tarihini ise 25 Ocak 2021 olarak açıkladı.
Milyonlarca öğrenci alacakları karnelerin ardından 25 Ocak-5 Şubat 2021'de başlayacak yarıyıl tatiline girecekler.
İkinci dönem ara tatiline ise 12-16 Nisan 2021'de girilecek.
Yaz tatili 11 hafta sürecek ve 19 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak.
Koronavirüs ile mücadele sürecinde okullardaki eğitim-öğretim, 30 Aralık 2020 yılı sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
Milli Eğitim Bakanlığı karnelerin 22 Ocak'ta verileceğini duyururken sömestr tatilinin tarihini ise 25 Ocak 2021 olarak açıkladı.
Milyonlarca öğrenci alacakları karnelerin ardından 25 Ocak-5 Şubat 2021'de başlayacak yarıyıl tatiline girecekler.
İkinci dönem ara tatiline ise 12-16 Nisan 2021'de girilecek.
Yaz tatili 11 hafta sürecek ve 19 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak.
Koronavirüs ile mücadele sürecinde okullardaki eğitim-öğretim, 30 Aralık 2020 yılı sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 15 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü