15 Aralık hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

15 Aralık hava durumu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Marmara (Çanakkale dışında),Kahramanmaraş çevreleri, Afyonkarahisar, Mersin, Denizli, Kütahya, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gün boyu yağışlı olacak.

Çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışlar, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusu ile İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı düşünülüyor.

Rüzgarların ise armara ve Kuzey Ege’de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öğrenildi.

Son dönemde etkisini gösteren yağışlara yönelik uyarılarda bulunan uzmanlar, stanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Mardin ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağından dolayı olası ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ayrıca meteorolojiye bağlı uzmanlar, Marmara, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olaylara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

Megakent İstanbul'da gün boyu ortalama 12°C'lik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Ayrıca günlerdir yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği ve gün içerisinde Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

