146 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin içinden 146 kaçak cep telefonu çıktı, sürücü tutuklandı.
GÜNDEM 29.09.2020, 11:01
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Aracın motor bölümüne gizlenmiş paketleri inceleyen ekipler, 146 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Aracın motor bölümüne gizlenmiş paketleri inceleyen ekipler, 146 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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