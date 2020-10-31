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14 saat sonra kurtarıldı
62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
GÜNDEM 31.10.2020, 06:20
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Deprem sonrası yıkılan ve hasar gören 8 binada çalışamalar tamamlandı 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
62 yaşındaki Emine Eren, 14 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 17 binada başlanan arama kurtarma çalışmaları 8 binada tamamlandı.
Geri kalan 9 bina olan Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.
62 yaşındaki Emine Eren, 14 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 17 binada başlanan arama kurtarma çalışmaları 8 binada tamamlandı.
Geri kalan 9 bina olan Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.
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