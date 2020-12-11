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14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Erdoğan noktayı koydu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta soruları yanıtladı. Erdoğan koronavirüs süreci ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı konusundaki merakları giderdi.
GÜNDEM 11.12.2020, 12:22
Koronavirüs ile ilgili yeni önlemler gündeme gelmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta soruları yanıtladı
Pandemi döneminin ilk sürecinde uygulandığı gibi 14 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusunu yanıtlayan Erdoğan "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz." açıklamasında bulundu.
En son 30 kasım tarihinde yapılan kabine toplantısında daha önce sadece hafta sonları belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamının arttırılmasına karar verilmişti.
Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanmaya karar verildi.
Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam edecek.
Pandemi döneminin ilk sürecinde uygulandığı gibi 14 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusunu yanıtlayan Erdoğan "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz." açıklamasında bulundu.
En son 30 kasım tarihinde yapılan kabine toplantısında daha önce sadece hafta sonları belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamının arttırılmasına karar verilmişti.
Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanmaya karar verildi.
Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam edecek.
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