14 çocuklu ailenin 11 çocuğu koronavirüse yakalandı

Rusya'nın Perm şehrinde yaşayan ve 2018 yılında ülkenin "En Çok Çocuklu Ailesi" ödülünü kazanan 14 çocuklu Oşepkov ailesinde 11 çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oşepkov ailesinde ilk olarak anne ve babanın kaptığı koronavirüs daha sonra 11 çocuğa bulaştığı tahmin ediliyor..

Koku ve tat alma duyularını kaybeden Oşepkov hemen sağlık merkezini aradı. Eve gelen filyasyon ekibinin tüm aile bireylerine test yaptığı, 14 kişilik aileden 11 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Oşepkov ailesinin tüm çocuklar için test maliyetinin 40 bin ruble ( yaklaşık 4 bin 500 TL) olduğu belirtilirken, tüm ailenin karantinaya alındığı bildirildi.

