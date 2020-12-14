14 Aralık tablosu açıklandı: Vaka sayısı hızla yükseliyor

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı ve pozitif vaka sayıları artmaya devam ediyor. 14 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 229 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 16 bin 646'ya yükseldi. Ayrıca Salgının başından bu yana Türkiye'de toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345 kişiye ulaştı.

