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14 Aralık Hava durumu! Meteorolojiden o şehirlere sağanak uyarısı

14 Aralık hava tahminleri açıklandı. Buna göre meteoroloji uzmanları, bazı şehirlere sağanak yağış uyarısında bulundu.

GÜNDEM 14.12.2020, 08:21
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14 Aralık Hava durumu! Meteorolojiden o şehirlere sağanak uyarısı
14 Aralık güncel meteorolojik verileri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu ve Orta Karadeniz ile Sinop kıyıları dışında kalan diğer tüm bölgeler yağışlı geçecek.
Öte yandan yağışların, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde meydana geleceği öğrenildi. 
Ayrıca, Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı belirtildi. Zaman zaman buzlanma ve don olayıda görülecek.
Mersin’de batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat şeklinde) esmesi beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı uzmanlar vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Antalya'da sabah saatlerinden başlayıp akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı belirtildi. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar öncesi vatandaşlar uyarıldı.
Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale ve Balıkesir’in batı, Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek problemlere karşı bölge halkı uyarıldı.
Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile TokatTrabzon ve Giresun çevrelerinde güney ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), bu bölgelerin yükseklerinde kuvvetli fırtına (70 - 100 km / saat) şeklinde esmesi beklenen rüzgar,  çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuz durumlara neden olabileceğinden uzmanlar vatandaşlara dikkatli olma çağrısında bulundu.
Megakent'te gün boyu ortalama 14°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Ayrıca gün içerisinde çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı bir gün yaşanacak.
Başkent Ankara'da gün boyu ortalama 12°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Öte yandan gün içerisinde çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir gün yaşanacak.
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