13 yaşındaki çocuğu şehit eden Siyonist İsrail lanetlendi
İsrail işgal güçlerinin Filistin'de çocuklara yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Batı Şeria’da gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
GÜNDEM 07.12.2020, 13:15
Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda İsrail işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyye kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde yaşanan acı olay Filistin' de lanetledi.
ABD Kongre Üyesi Betty McCollum, Batı Şeria'da İsrail işgal güçleri tarafından Filistinli bir çocuğun öldürülmesini "devlet destekli garip bir cinayet" olarak kınadı.
Filistin kökenli Demokrat Kongre Üyesi Rashida Tlaib de Ali Ebu Aliyye'nin İsrail askerleri tarafından katledilmesini sert şekilde kınadı.
Tlaib Cuma günü Twitter' hesabından yaptığu açıklamada İsrail'i lanetlerken “Hiçbir çocuk böyle ölmeyi hak etmez” diye yazdı.
Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemiş işgal rejimi gösteriye müdahale ederek Aliyye’yi gerçek mermiyle şehit etmişti.
Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde yaşanan acı olay Filistin' de lanetledi.
ABD Kongre Üyesi Betty McCollum, Batı Şeria'da İsrail işgal güçleri tarafından Filistinli bir çocuğun öldürülmesini "devlet destekli garip bir cinayet" olarak kınadı.
Filistin kökenli Demokrat Kongre Üyesi Rashida Tlaib de Ali Ebu Aliyye'nin İsrail askerleri tarafından katledilmesini sert şekilde kınadı.
Tlaib Cuma günü Twitter' hesabından yaptığu açıklamada İsrail'i lanetlerken “Hiçbir çocuk böyle ölmeyi hak etmez” diye yazdı.
Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemiş işgal rejimi gösteriye müdahale ederek Aliyye’yi gerçek mermiyle şehit etmişti.
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