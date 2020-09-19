13 aydır maaş alamayan Ermenekli madenciler taleplerini açıkladı

Madenciler, işten çıkarılan maden emekçilerinin işe geri alınmaması, maaşların ve tazminatların eksiksiz yatırılmaması durumunda işbaşı yapmayacaklarını açıkladı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Madem İş), 13 aydır maaş alamadıklarını açıklayarak 20 gün önce greve başlayan Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden emekçilerinin talepleri açıkladı.

Açıklamada, “Maden işçilerinin sesini ve taleplerini duyuralım” denilerek Ermenek Maden İşçileri Meclisi Toplantısı’nda alınan beş maddelik karar ve talepler de açıkladı. Taleplerin karşılanmaması halinde işbaşı yapılmayacağının belirtildiği açıklamada, Ermenekli madencilerin talepleri ve kararları şu şekilde sıralandı:

Maaşlarımız ve tazminatlarımız eksiksiz yatırılacak

İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) kurallarına uygun çalışma ortamı sağlanacak

Sendika ile toplu sözleşme yapılacak

İşten çıkarılan madenciler işe geri alınacak

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)kesintisi sorunu çözülecek



Bağımsız Madem İş’ten yapılan açıklamada, Ermenek Maden İşçileri Meclisi’nin 1 Ekim'de başlatacağı Ankara yürüyüşü için ilk hazırlık toplantısını gerçekleştirildiği ve İkinci toplantı yarın yapılacağı da belirtildi.

