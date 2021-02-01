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124 bin 32 kişi adını, 260 bin 157 kişi soyadını düzeltti

Uygulama kapsamında bugüne kadar en çok düzeltilen isimler “Rabiye, Hava, Esme, Yunis ve Ümüt” oldu.

GÜNDEM 01.02.2021, 04:33
124 bin 32 kişi adını, 260 bin 157 kişi soyadını düzeltti
“Çoşkun” ve “Uğuz” da en çok düzeltilen soyadları arasında yer aldı. Uygulama 6 Aralık 2022’ye kadar devam edecek.
İçişleri Bakanlığı’nca, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 2017’den bugüne kadar 260 bin 157 kişinin soyadını, 124 bin 32 kişinin de ismini düzelttiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkân tanıyan düzenlemeye, vatandaşların ilgisi devam ediyor. Uygulama kapsamında 2017’den bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti.

Türkiye genelinde en çok değiştirilen isim ise “Rabiye” oldu. 894 kişi “Rabiye” ismini “Rabia” olarak mahkeme kararı aranmaksızın değiştirdi.
Rabiye’yi sırasıyla 836 ile “Hava”, 526 ile “Esme”, 497 ile “Yunis”, 479 ile “Ümüt” adları takip etti.
Ülke genelinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 766 kişi de “Çoşkun” soyadını “Coşkun” olarak değiştirdi. Onu sırasıyla 645 ile “Uğuz”, 563 ile “İşik”, 472 ile “Çinar”, 385 ile “Top” takip etti.

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan il “İstanbul” oldu. İstanbul’da 19 bin 271 ad ile 45 bin 332 soyadı değişikliği yapıldı. İstanbul’u 7 bin 1 düzeltme ile Ankara, 4 bin 254 ile İzmir, 3 bin 361 ile Diyarbakır, 3 bin 154 ile Antalya, 3 bin 13 ile Adana, 2 bin 940 ile Bursa, 2 bin 633 ile Şanlıurfa, 2 bin 628 ile Konya en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak takip etti.  14 bin 904 ile Şanlıurfa, 14 bin 661 ile Ankara, 9 bin 536 adet ile Diyarbakır, 8 bin 260 adet ile Bursa, 7 bin 823 ile İzmir, 7 bin 647 adet ile Van, 7 bin 549 adet ile Gaziantep, 6 bin 599 adet ile Adana, 6 bin 476 adet ile Kayseri ise en çok soyadı düzeltmesi yapılan iller oldu. Ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıp, bürokratik süreçlerin de kısaltılmasını sağlayan uygulamadan, 6 Aralık 2022’ye kadar faydalanılabilecek. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 2017’de yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkân verilmişti.
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