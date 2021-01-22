12 mile yeni adım

Yunanistan, Ege’de ‘Megalo İdea’ için harıl harıl çalışıyor. Lozan’ı delerek hakkı olmadığı halde burnumuzun dibindeki adalara asker çıkartıp silah konuşlandıran Atina yönetimi, aldığı bir kararla İyonya Denizi’ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkardı. Yunanistan’ın bu hukuksuzluğu da yine yanına kâr kaldı. Dışişleri Bakanlığı, bu adımın Türkiye’yi etkilemediğini söylese de, Yunanistan’ın bu kararı İstanbul’da yapılacak istikşafi görüşmelerin 61’inci turuna sayılı günler kala alması da örtülü bir mesaj içeriyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, aldıkları kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu iddia ederken, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da bu kararın Yunanistan’ın egemenlik hakkı olduğunu ifade etti. Yunanistan İçişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ise mecliste yaptığı konuşmasında, zamanı gelince Ege Denizi’ndeki kara sularının da genişletileceğini söyledi. Gerapetritis, Yunanistan’ın “diğer egemenlik alanlarında da kara sularının genişletilmesi hakkını saklı tuttuğunu” belirtmeden geçemedi.

Atina yönetimi aldığı bir kararla İyonya Denizindeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkardı. Dışişleri Bakanlığı bu adamın Türkiye’yi etkilemediğini söylese de, Yunanistan’ın, bu kararı İstanbul’da yapılacak 61’inci tur istikşafi görüşmelerine sayılı günler kala alması örtülü bir mesaj içeriyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, aldıkları kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu iddia ederken, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, bu kararın Yunanistan’ın egemenlik hakkı olduğunu ifade etti. Yunanistan İçişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ise mecliste yaptığı konuşmasında, zamanı gelince Ege Denizi’ndeki kara sularının da genişletileceği söyledi. Gerapetritis, Yunanistan’ın “diğer egemenlik alanlarında da kara sularının genişletilmesi hakkını saklı tuttuğunu” belirtmeden geçemedi.

Dışişleri Bakanlığı’mız tarafından yapılan yazılı açıklamada , “Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir” denilerek atılan bu adımın şiddeti küçültüldü. Oysa Yunanistan’ın bu girişimi öyle çok da masum değil.

“Yani bu adaların karasularının 12 mile çıkarılması, Adalar Denizi’nde Yunan karasularının 12 mile çıkarılması anlamına gelir ve ‘casus belli’ (savaş sebebi)’dir. Bu, Türkiye için asla kabul edilemez bir durumdur. Ülkemiz teyakkuzda olmalıdır. Türkiye’nin milli menfaatlerine son derece aykırı olan bu noktaya gelmeden önce, henüz ilk aşamadayken ülkemiz ve halkımız büyük riskin farkına varmalı, yeterince sesli şekilde, milli bir duruşla tepki göstermelidir.”

Yunanistan’ın atacağı bir sonraki adımı tahlil eden BAU DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Sonraki aşamada Adalar Denizi’nde bulunan Büyük Çuha, Küçük Çuha ve Girit hattının karasularında 12 mil ilan edecekler. Bu da Adalar Denizi’nde 12 mil uygulaması olacaktır. Daha sonra Türkiye’ye, adaların Doğu Akdeniz’de olduğunu bahane ederek bu kararı kabul ettirmeye çalışacaklar. Halbuki, Türkiye’nin 3 Aralık 2010 yılında Uluslararası Hidrografi Organizasyonu’na (IHO) deklare ettiği üzere; Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi ayrımı Büyük Çuha, Küçük Çuha, Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos adalarının Akdeniz’e bakan uçlarından Akyar Burnu’na ulaşacak şekilde oluşturulan hattır. Bu adalar, Adalar Denizi’ndedir. Yunanistan’ın görüşü de böyledir” dedi.

İyonya Denizi, Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasında bulunuyor. Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya’nın büyük bölümünün bu denize kıyısı bulunuyor.

Yunanistan, Ege’de kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmak istiyor, ancak Türkiye bunu savaş nedeni sayıyor. Yunanistan 1936 yılında Lozan’da 3 mil olarak belirlenen karasularını tek taraflı 6 deniz miline çıkarmıştı. Türkiye o dönem bu karara itiraz etmemişti. Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarması durumunda Yunan karasularının büyüklüğü yüzde 40’tan yüzde 70’e yükselecek.

Millî Gazete’ye konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Sonraki aşamada Adalar Denizi’nde bulunan Büyük Çuha, Küçük Çuha ve Girit hattının kara sularında 12 mil ilan edecekler. Bu da Adalar Denizi’nde 12 mil uygulaması olacaktır” dedi..

Yaycı, “Bu adaların kara sularının 12 mile çıkarılması, Adalar Denizi’nde Yunan kara sularının 12 mile çıkarılması anlamına gelir ve ‘casus belli’ (savaş sebebi)’dir. Türkiye’nin milli menfaatlerine son derece aykırı olan bu noktaya gelmeden önce, henüz ilk aşamadayken ülkemiz ve halkımız büyük riskin farkına varmalı, yeterince sesli şekilde, milli bir duruşla tepki göstermelidir.” şeklinde konuştu.

İyonya Denizi, Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasında bulunuyor. Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya’nın büyük bölümünün bu denize kıyısı bulunuyor.

Yunanistan Ege’de kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmak istiyor, ancak Türkiye bunu savaş nedeni sayıyor. Yunanistan, 1936 yılında Lozan’da 3 mil olarak belirlenen kara sularını tek taraflı olarak 6 deniz miline çıkarmıştı. Türkiye, o dönem bu karara itiraz etmemişti. Yunanistan’ın Ege Denizi’nde kara sularını 12 deniz miline çıkarması durumunda Yunan kara sularının büyüklüğü yüzde 40’tan yüzde 70’e yükselecek.

