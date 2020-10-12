12 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte son tablo

Yapılan son dakika koronavirüs durum raporuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 1.614 koronavirüs vakası tespit edildi, 58 kişi de hayatını kaybetti. Verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 337.147'e yükseldi, can kaybı 8.895 oldu.

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs ( Covid-19) salgınında son durum açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Koronavirüs Durum Raporu sitesindeki verilere göre; 12 Ekim'deki vaka sayısı 1.614 oldu. 58 kişi ise hayatını kaybetti. Son verilere göre, toplamda 11.731.350 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 337.147 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.895 olduğu kaydedildi.

SON DAKİKAHaberleri ListeleSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin

