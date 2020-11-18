12 bin sağlık personeli ne zaman alınacak ve aranan şartlar neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" ifadelerini kullandı.

12 bin sağlık personeli alımı aranan şartlar neler? Kimler başvuru yapabilecek? Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen sağlık personelleri KPSS tarafından yayınlanacak alım kılavuzunu bekliyor. KPSS 12 bin sağlık personeli kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı ve ÖSYM'den henüz alımlarla ilgili net bir açıklama gelmedi.

En geç önümüzdeki haftanın sonuna kadar personel alımı ile ilgili ÖSYM'nin kılavuzu yayınlaması ve Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı ile eş güdümlü olarak başvuru sürecinin başlaması bekleniyor.

