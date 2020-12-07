12 bin sağlık personeli başvuruları bugün sona eriyor?
12 bin sözleşmeli sağlık personelinin alınmasına ilişkin başvurular bugün sona eriyor. 12 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM 07.12.2020, 09:25
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Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurmuştu.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.
Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.
Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
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