12 bin sağlık personeli başvuruları bugün sona eriyor?

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurmuştu.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.



Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.



Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

