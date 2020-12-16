12 - 14 Aralık 2020 AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavlarının ilk kısmı 12-14 Aralık tarihleri arasında yapıldı. 12-14 Aralık’ta birinci dönem vize sınavlarına giren öğrenciler AÖF vize sonuçları için beklemeye başladı. Pandemi döneminde online olarak yapılan sınavlarda bazı bölümler için açık uçlu sorular soruldu. Öğrenciler 12-13-14 Aralık tarihlerinde girdiği AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt arıyor.

Sınavda öğrenciler her ders için 30 soru yöneltilirken, 40 dakika süre verildi. 12-14 Aralık arasındaki sınavlardan sonra bazı bölümlere ait sınavlar 19-20-21 Aralık’ta yapılacak.



Son yapılan sınavlarda sonuçlar 1-2 gün içinde açıklandı. Bu nedenle 12-14 Aralık’ta yapılan sınav sonuçlarının da bir iki gün içinde açıklanması bekleniyor. 19-21 Aralık’ta sınava gireceklerin sonuçları da takip eden bir kaç gün içinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını sistemde öğrenci girişi yaparak öğrenebilecek.

