12 - 14 Aralık 2020 AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
12 - 14 Aralık 2020 tarihinde yapılan AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte 2020 Güz Dönemi AÖF sınav sonuçları ile ilgili merak edilenle
GÜNDEM 16.12.2020, 07:42
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Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavlarının ilk kısmı 12-14 Aralık tarihleri arasında yapıldı. 12-14 Aralık’ta birinci dönem vize sınavlarına giren öğrenciler AÖF vize sonuçları için beklemeye başladı. Pandemi döneminde online olarak yapılan sınavlarda bazı bölümler için açık uçlu sorular soruldu. Öğrenciler 12-13-14 Aralık tarihlerinde girdiği AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt arıyor.
Sınavda öğrenciler her ders için 30 soru yöneltilirken, 40 dakika süre verildi. 12-14 Aralık arasındaki sınavlardan sonra bazı bölümlere ait sınavlar 19-20-21 Aralık’ta yapılacak.
Son yapılan sınavlarda sonuçlar 1-2 gün içinde açıklandı. Bu nedenle 12-14 Aralık’ta yapılan sınav sonuçlarının da bir iki gün içinde açıklanması bekleniyor. 19-21 Aralık’ta sınava gireceklerin sonuçları da takip eden bir kaç gün içinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını sistemde öğrenci girişi yaparak öğrenebilecek.
Sınavda öğrenciler her ders için 30 soru yöneltilirken, 40 dakika süre verildi. 12-14 Aralık arasındaki sınavlardan sonra bazı bölümlere ait sınavlar 19-20-21 Aralık’ta yapılacak.
Son yapılan sınavlarda sonuçlar 1-2 gün içinde açıklandı. Bu nedenle 12-14 Aralık’ta yapılan sınav sonuçlarının da bir iki gün içinde açıklanması bekleniyor. 19-21 Aralık’ta sınava gireceklerin sonuçları da takip eden bir kaç gün içinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını sistemde öğrenci girişi yaparak öğrenebilecek.
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