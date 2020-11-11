11 Kasım hava durumu: Meteoroloji uyardı fırtına geliyor!

Sıcaklıklardaki düşüşler günlerdir devam ediyor. Yurt genelinde hızla soğuk havalar etkisini göstermeye başladı.

Ülke genelinde son hava tahminlerini paylaşan meteorolojiye göre, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Çanakkale'nin iç kesimleri,Şırnak, Van ve Hakkari sağanak yağışlı geçecek.

Öte yandan, Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey, Rize çevreleri ile Artvin, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve İç Ege'nin kuzeyinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Günlerdir düşüşte olan hava sıcaklıkları, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öğrenildi.

Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle uzmanlar, bölge halkına yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamada, "Marmara Deniz'inde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.

Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde;

BURSA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°CAz bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°CAz bulutlu

ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 16°CParçalı bulutlu

RİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARS °C, 9°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°CAz bulutlu

MARDİN °C, 17°CParçalı bulutlu

