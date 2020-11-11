11 Kasım hava durumu: Meteoroloji uyardı fırtına geliyor!
Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini paylaştı. İşte yurt genelinde beklenen hava sıcaklıkları...
GÜNDEM 11.11.2020, 08:01
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Sıcaklıklardaki düşüşler günlerdir devam ediyor. Yurt genelinde hızla soğuk havalar etkisini göstermeye başladı.
Ülke genelinde son hava tahminlerini paylaşan meteorolojiye göre, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Çanakkale'nin iç kesimleri,Şırnak, Van ve Hakkari sağanak yağışlı geçecek.
Öte yandan, Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey, Rize çevreleri ile Artvin, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve İç Ege'nin kuzeyinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Günlerdir düşüşte olan hava sıcaklıkları, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öğrenildi.
Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle uzmanlar, bölge halkına yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dikkatli olması gerektiğini açıkladı.
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamada, "Marmara Deniz'inde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.
Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde;
BURSA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 21°CAz bulutlu
ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 16°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KARS °C, 9°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°CAz bulutlu
MARDİN °C, 17°CParçalı bulutlu
Ülke genelinde son hava tahminlerini paylaşan meteorolojiye göre, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Çanakkale'nin iç kesimleri,Şırnak, Van ve Hakkari sağanak yağışlı geçecek.
Öte yandan, Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey, Rize çevreleri ile Artvin, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve İç Ege'nin kuzeyinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Günlerdir düşüşte olan hava sıcaklıkları, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öğrenildi.
Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle uzmanlar, bölge halkına yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dikkatli olması gerektiğini açıkladı.
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamada, "Marmara Deniz'inde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.
Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde;
BURSA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 21°CAz bulutlu
ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 16°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KARS °C, 9°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°CAz bulutlu
MARDİN °C, 17°CParçalı bulutlu
28°
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