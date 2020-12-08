1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları! Pandemi parası nasıl alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle baş gösteren ekonomik krize çare olması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilen 1000 TL sosyal yardım parası verilmektedir.

Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılırken vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım parasının ne zaman verileceğini merak ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi olan ailelere 1000 TL sosyal yardım parası verileceğini duyurmuştu.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

E Devlet üzerinden

TC Kimlik Numarası

İsim soy isim

Resmi ikamet adresi

Doğum tarihi

Medeni durumu

Çocuk sayısı

Telefon numarasI

E-Posta adresi

Çalışma durumu

Çalışıyorsa aylık toplam maaş

Sosyal yardım alınıp alınmadığı

Kirada oturup oturulmadığı

Oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı

Aylık fatura miktarları

Hanede yaşayan toplam kişi sayısı

Hanenin toplam aylık geliri

Banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurmak gerekmektedir.

Başvuruyu tamamladıktan sonra yine aynı link üzerinden ‘başvuru takibi' kısmına tıklayarak başvurunuzun sonucunu öğrenebileceksiniz.

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi,

2 olan vatandaşların Salı,

4 olan vatandaşların Çarşamba,

6 olan vatandaşların Perşembe,

8 olan vatandaşların Cuma

günlerinde başvuruları alınacaktır.

