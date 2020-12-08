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1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları! Pandemi parası nasıl alınır?
Daha önce birinci ve ikinci faz ödemeleri tamamlanan yardım parasının ardından, üçüncü faz dönemi ödeme ve başvuruları bugünden itibaren yapılacak. İşte detaylar...
GÜNDEM 08.12.2020, 13:52
Koronavirüs salgını nedeniyle baş gösteren ekonomik krize çare olması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilen 1000 TL sosyal yardım parası verilmektedir.
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılırken vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım parasının ne zaman verileceğini merak ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi olan ailelere 1000 TL sosyal yardım parası verileceğini duyurmuştu.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
E Devlet üzerinden
TC Kimlik Numarası
İsim soy isim
Resmi ikamet adresi
Doğum tarihi
Medeni durumu
Çocuk sayısı
Telefon numarasI
E-Posta adresi
Çalışma durumu
Çalışıyorsa aylık toplam maaş
Sosyal yardım alınıp alınmadığı
Kirada oturup oturulmadığı
Oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı
Aylık fatura miktarları
Hanede yaşayan toplam kişi sayısı
Hanenin toplam aylık geliri
Banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurmak gerekmektedir.
Başvuruyu tamamladıktan sonra yine aynı link üzerinden ‘başvuru takibi' kısmına tıklayarak başvurunuzun sonucunu öğrenebileceksiniz.
TC Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşların Pazartesi,
2 olan vatandaşların Salı,
4 olan vatandaşların Çarşamba,
6 olan vatandaşların Perşembe,
8 olan vatandaşların Cuma
günlerinde başvuruları alınacaktır.
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılırken vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım parasının ne zaman verileceğini merak ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi olan ailelere 1000 TL sosyal yardım parası verileceğini duyurmuştu.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
E Devlet üzerinden
TC Kimlik Numarası
İsim soy isim
Resmi ikamet adresi
Doğum tarihi
Medeni durumu
Çocuk sayısı
Telefon numarasI
E-Posta adresi
Çalışma durumu
Çalışıyorsa aylık toplam maaş
Sosyal yardım alınıp alınmadığı
Kirada oturup oturulmadığı
Oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı
Aylık fatura miktarları
Hanede yaşayan toplam kişi sayısı
Hanenin toplam aylık geliri
Banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurmak gerekmektedir.
Başvuruyu tamamladıktan sonra yine aynı link üzerinden ‘başvuru takibi' kısmına tıklayarak başvurunuzun sonucunu öğrenebileceksiniz.
TC Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşların Pazartesi,
2 olan vatandaşların Salı,
4 olan vatandaşların Çarşamba,
6 olan vatandaşların Perşembe,
8 olan vatandaşların Cuma
günlerinde başvuruları alınacaktır.
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