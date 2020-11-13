%100 Türk sermayeli Amboss Ev Gereçleri

Avusturya’da 1800’lü yıllarda doğan, tasarım ve yüksek kalitesi ile dünyada ve Türkiye’de önemli bir yer edinmiştir.

Avrupa’da kalite ve tasarım ödülü almış bir markadır. Bu yüksek kaliteye 50 yıldır mutfak eşyaları üretimi yapan ve Amboss markasını Amboss Ev Gereçleri Tic.Ltd.Şti çatısı altında yepyeni ürünlerini sizlerle yeniden buluşturan Baydur ailesidir. Daima kalite, özgün tasarım, süreklilik ve müşteri memnuniyeti ilkeleri ile yüksek standartlarda üretim yapmaya devam ederek, nesilden nesile aktarılacak değerler yarattık.

Çatal bıçak kaşık yani sofra grubunda tüm, dünya ülkelerinde tartışmasız lideri olan Amboss’un pişirme grubu ile çaydanlık, tencere setleri ve kek kalıbı, döküm setleri ile adeta yeniden doğuşunda tanıklık ederek altına imzamızı atıyoruz.

Bir dünya markasının kalite anlayışına sadık kalarak konjonktüre uygun şekilde sürekli iyileştirmekteyiz. Mevcut durumda sofra grubu çatal bıçak ve kaşık setleri ile sofranızda, pişirme grubunda çaydanlık, tencere seti, granit tencere setleri, döküm kek ve turta kalıpları ile mutfaklarınız da sizler ile olmaya lezzet sırlarınıza sırdaş olmaya talibiz.

Amboss Ev Gereçleri Tic.Ltd.Şti olarak Amboss markası ile Her İşin ‘1’ Ustası Var diyerek çıktığımız bu yolda üç asır olduğu gibi yüksek kalitede dünya standartlarında onurla üretmeye devam edeceğiz.

Kaynak : https://onlinesatis.amboss.com.tr/

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