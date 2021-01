100 milyon liralık suistimale Bakan neden soruşturma izni vermedi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bakan Pakdemirli’den Bakanlık müfettişleri tarafından tespit edilen ve kamunun 100 milyon lira zarar etmesine neden olan suiistimalle ilgili olarak neden soruşturma izninin verilmediğinin açıklanmasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının halkın ucuz ve kaliteli ete ulaşması için her türlü tedbiri almakla sorumlu olduğunu hatırlatan Aygun, 2017-2019 yılları arasında uygulanan ucuz et projesi kapsamında bazı zincir marketlerin ESK’dan aldığı 3 bin ton civarındaki ucuz eti piyasaya sürmediğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Aygun, bu kapsamda Bakan Pakdemirli’den şu soruların cevaplandırılmasını istedi.

-Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin kamunun zarara uğratıldığı ve ilgili marketlerin büyük çıkar elde gerekçesiyle soruşturma açılmasını talep ettiği öğrenilmiştir. Kamu zararı 100 milyon lira olarak tespit edilmiştir. Ancak Tarım ve Orman Bakanı olarak şahsınızın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma izni vermediği iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur?

-Bakan olarak; kamunun zarara uğratıldığı bu konuda soruşturma izni vermek yerine, ilgili marketlerin piyasaya sürmediği 3 bin ton civarındaki eti indirimli satmaya yönettiğiniz iddia edilmektedir. İlgili marketlerin de soruşturma korkusuyla 3 bin ton ete karşılık gelen kıymayı kilosu 34 liradan, kuşbaşını da 37 liradan satmaya başladığı öğrenilmiştir. Soruşturma izni yerine bu formülü neden daha uygun buldunuz?

-İlgili marketlerde kilosu 34 liradan satılan kıyma ile kilosu 37 liradan satılan kuşbaşı için kamuoyuna hiçbir duyuru ve açıklama yapılmaması dikkat çekicidir. Yürüttüğünüz sürecin doğru olduğuna inanıyorsanız ilgili marketlerde satılan ucuz et konusunda nenden duyuru yapmıyorsunuz?

- Et ve Süt Kurumu’ndan et tedarik eden, ancak tağşiş yolu ile bunu suiistimal eden firmalara karşı neden hukuki süreci işlettirmiyorsunuz?

