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100 bin memur alımı yapılacak! İşte memur alımı yapılacak meslekler...

Aralarında polis, sağlık görevlisi, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısının da olduğu mesleklere 100 bin memur alımı yapılacak. Alımlar Yeni Ekonomi Programı kapsamında gerçekleşecek.

GÜNDEM 26.01.2021, 14:30
100 bin memur alımı yapılacak! İşte memur alımı yapılacak meslekler...
Memur olmak isteyen vatandaşlar kamuya yapılacak personel alımlarını internet üzerinden sorguluyor.
2021 yılı itibariyle polisten sağlık görevlisine öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, hemşireden din görevlisine, bekçiden madenciye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor. 
 Yeni Ekonomi Programına ilişkin yapılan açıklamada 35 bine yakın personel alımının duyurusu yapılmıştı.
2021 yılı içerisinde 65 bin personel daha alınması bekleniyor. 
Böylelikle kamuya alınacak personel sayısı 100 bini bulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığının hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak.
Personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı. 
Alımlar yarından itibaren 3 Şubat 2021 mesai bitimine kadar devam edecek.
Başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/ Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan duyuruda Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur ve Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacak.
Başvuru detayları ise "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden paylaşıldı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamaya göre 24 asistan hava trafik kontrolörü alacak. Alımlar sınavla yapılacak ve başvurular 8-26 Şubat 2021'de "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.
Adaylar sınava çağrılırken yazılı tebligat gönderilmeyecek. Aday listesi, sınav tarihi, yeri ve saati Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak.
BTK'nin merkez teşkilatı hizmet birimlerine, bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.. Adaylar öncelikle yazılı ve sözlü sınavlardan geçecek.
Alımlar için eğitim durumuna göre yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ise şöyle sıralandı.
Hukuk fakültesi mezunlarından 10
En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5
Mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8
Bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4
Endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3 
Yazılı sınav, 27-28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati BTK'nin internet sitesi www.btk.gov.tr adresinden duyurulacak.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak...
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni alacak..
Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır. duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak.
Uzman erbaşlık için Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yayımlanan kılavuzda; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Jandarma Uzman Erbaş alımı yapılacak. Erbaş başvuruları 21 Ocak 2021 Perşembe günü başlayacak ve 31 Ocak 2021 Pazar günü sona erecek
JGK'ya 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş),925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli),265'i Muhabere,14'ü At Bakıcısı,13'ü Bot Serdümeni,10'u Havacılık,3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri)
 İçişleri Bakanlığına 2021 yılı içerisinde 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvuru tarihleri ise 25 ve 29 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek sadece sözlü sınavla 268 personel alımı yapacak. İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlarda kadro sayısı 268 olarak belirlendi. Başvurular 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 6 personel alacak.
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak
Mersin Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığı memur alacak
Yeditepe Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak
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