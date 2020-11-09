10 Kasım resmi tatil mi? Toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

10 Kasım 1938 günü saat 09.05’te hayatını kaybeden M. Kemal Atatürk 82. ölüm yıl dönümünde yarın tüm yurtta anılacak.

Her yıl Atatürk’ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenmekte.

10 Kasım geçmiş senelerde olduğu gibi bu yıl da resmi tatil değil.



Peki, 10 Kasım'da, yani yarın, toplu taşıma ücretsiz mi?

10 Kasım resmi tatil olmadığı için toplu taşıma da ücretsiz değildir.

