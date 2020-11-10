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10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı.
GÜNDEM 10.11.2020, 20:58
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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 87 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 529 yeni hasta tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 11 bin 59'a, toplam hasta sayısı 399 bin 360'a yükseldi.
Hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2 olarak açıklanırken, ağır hasta sayısı 3 bin 1 olarak kayıtlara geçti.
Erişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 69,9 olduğu belirtilirken, yatak doluluk oranı yüzde 53,5 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" ifadelerini kullandı.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 11 bin 59'a, toplam hasta sayısı 399 bin 360'a yükseldi.
Hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2 olarak açıklanırken, ağır hasta sayısı 3 bin 1 olarak kayıtlara geçti.
Erişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 69,9 olduğu belirtilirken, yatak doluluk oranı yüzde 53,5 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" ifadelerini kullandı.
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