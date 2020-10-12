“10 Ekim’i Unutmadık, Affetmeyeceğiz” pankartına soruşturma

SOL Parti Ataşehir İlçe Örgütü’nün 10 Ekim pankartı parti yöneticilerinin başını derde soktu.

10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın yıl dönümünde, partisinin “Ne çok özlemişiz gökyüze kansız bakmayı! 10 Ekim’i Unutmadık, Affetmeyeceğiz!” yazılı pankartı hakkında soruşturma başlatıldı.

Pankartı İstanbul Ateşehir’de asan SOL Parti üyeleri Osman Topaklı ve Mehmet Demir, savcılık tarafından ‘tehdit’ iddiasıyla ifadeye çağırıldı.



Topaklı ve Demir, polise verdiği ifadede pankartın 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın yıldönümü için SOL Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapıldığını ve bu pankartlardan birini Ataşehir’e astıklarını belirterek, “Pankart içeriğinde kimseye karşı herhangi bir tehdit unsuru yoktur. Yaşamını yitiren insanları anmaya yönelik bir söylem içermektedir” dedi.

Avukat Nuriye Alsancak da pankartın içeriğinde tehdit suçunu oluşturacak herhangi bir söylem bulunmadığını tekrarlayarak, ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ettiklerini’ söyledi.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015’de radikal İslamcı örgüt IŞİD tarafından Ankara Garı önünde ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingine katılan yurttaşlara yönelik bombalı bir saldırı düzenlenmiş ve katliamda 103 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı AKP’nin tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından başlayan kanlı süreç içerisinde gerçeklemişti.

