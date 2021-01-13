10 dakikada bir kişi aşı olacak! İşte detaylar
Koronavirüs aşı uygulaması Türkiye'de, Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olması ile birlikte başladı. 10 dakikada bir kişinin aşı olacağı belirtiliyor.
GÜNDEM 13.01.2021, 22:17
Çin’den gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısının uygulanmasına başlanıyor. İki hafta içinde 10 milyon doz daha aşının Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Peki aşılama süreci nasıl işleyecek? RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında program editörü Uğur Koçbaş aşılama sürecini şöyle anlattı:
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