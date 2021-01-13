10 dakikada bir kişi aşı olacak! İşte detaylar

Çin’den gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısının uygulanmasına başlanıyor. İki hafta içinde 10 milyon doz daha aşının Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Peki aşılama süreci nasıl işleyecek? RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında program editörü Uğur Koçbaş aşılama sürecini şöyle anlattı:

