10 ayda 218 internet sitesine erişim engellendi

Adana İl Jandarma Komutanlığının 2020 yılı ilk 10 aylık dönemde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Türkiye’den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik yapılan araştırma faaliyetleriyle; 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettiği belirlenen 170 adet internet sitesinin, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 226 (Müstehcenlik) ve 227 (Fuhuş) maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 40 adet internet sitesinin, PKK/KCK terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 6 adet internet sitesinin, cep telefonlarına gönderilen mesajlar ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan reklamlar aracılığıyla 3 bin TL destek verileceğinden bahisle, vatandaşları oltalama metodu kullanarak dolandırmaya çalışan 2 internet sitesinin ilgili mahkeme kararları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişime engellenmesi sağlandı.Ayrıca kurumsal şirketlerin adını kullanarak hediye çeki verileceğinden bahisle, vatandaşların sosyal medya hesapları ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi sonucunda meydana gelen 10 faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelileri ile sosyal medyadan Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı’na hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçlarını işlediği tespit edilen sosyal medya hesaplarının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilerek, 3 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

