10 ay direndiler ama gitti

Tarım Kredi Marketler’de tağşişli genel müdürden sonra TARKİM’de 10 ay önce gündeme getirdiğimiz milyonluk zirai ilaç vurgununda da Millî Gazete haklı çıktı. TARKİM’de yaşanan milyonluk ilaç vurgunuyla ilgili haberlerimize Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle erişim engeli getirilirken, TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin, 10 ay sonra rüşvet ve yolsuzluk iddialarında artık mızrak çuvala sığmayınca genel müdürlük tarafından istifa ettirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin önemli bir iştiraki olan TARKİM’de zirai ilaçla ilgili çiftçiye yapılmayan indirimli satışın, şirketin genel müdürü tarafından arkadaşının şirketine yaptırıldığı ortaya çıkmıştı. Şirket Genel Müdürü Mehmet Derin’in arkadaşının olduğu iddia edilen bir şirkete sattığı zirai ilaçların Tarım Kredi’nin birim kooperatiflerine satılan fiyatın yüzde 30-40 daha aşağısında olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Bölge birlikleri de şirket genel müdürünün arkadaşının şirketine yaptığı bu kıyak satışı doğrulamışlardı.

* Millî Gazete’nin yolsuzluklarla ilgili iddiaları gündeme getirdiği bir dönemde TARKİM’deki yolsuzlukların araştırılması bir tarafa Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, TARKİM’in 10’uncu yılı hatırası gerekçesiyle Mehmet Derin ile birlikte poz vererek Derin’i sahiplendiğini göstermişti.

Millî Gazete, 10 ay önce TARKİM’de yaşanan ilaç vurgununun her boyutunu gündeme getirerek, yetkilileri göreve davet etmişti. Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve Genel Müdür Fahrettin Poyraz’ın, Millî Gazete’nin TARKİM’de gündeme getirdiği belgeli haberlere karşı hiçbir işlem yapmayarak, TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin’i adeta korumaya almaları dikkat çekmişti.

Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri’nde son yıllarda hukuksuz atama, tağşişli genel müdür ve iştiraklerde yaşanan yolsuzluk iddiaları gündeme gelmeye başladı. Tarım Kredi Marketler’e atanan tağşişli genel müdür kamuoyundan gelen tepkilerden aylar sonra bu şirketten alınarak Tarım Kredi Holding bünyesine kaçırılırken, TARKİM’de yaşanan yolsuzluk iddialarında ise mızrak çuval sığmamaya başladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin önemli bir iştiraki olan TARKİM’de zirai ilaçla ilgili çiftçiye yapılmayan indirimli satış, şirketin genel müdürü tarafından arkadaşının şirketine yapıldığı ortaya çıkmıştı. Şirket Genel Müdürü Mehmet Derin’in arkadaşının olduğu iddia edilen bir şirkete sattığı zirai ilaçların Tarım Kredi’nin birim kooperatiflerine satılan fiyatın yüzde 30-40 daha aşağısında olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Bölge Birlikleri de şirket genel müdürünün arkadaşının şirketine yaptığı bu kıyak satışı doğrulamışlardı.

Millî Gazete’nin gündeme getirdiği zirai ilaç vurgununu, TARKİM bayileri, CİMER’e şikayet etmişti. Ancak CİMER’den TARKİM bayilerine verilen cevap büyük bir skandalı gün yüzüne çıkarmıştı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü tarafından CİMER’e gönderilen açıklamada kıyak satışın üstü, ‘tahsil kabiliyeti yüksek’ gerekçesiyle örtülmeye çalışılırken, bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kurulan ve vatandaş ile devlet arasında iletişim köprüsü vazifesi gören CİMER’in de yanıltıldığını ortaya koymuştu.

Millî Gazete, 10 ay önce TARKİM’de yaşanan ilaç vurgununun her boyutunu gündeme getirerek, yetkilileri göreve davet etmişti. Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve Genel Müdür Fahrettin Poyraz, Millî Gazete’nin TARKİM’de gündeme getirdiği belgeli haberlere karşı hiçbir işlem yapmayarak, TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin’i adeta korumaya almaları dikkat çekmişti.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından TARKİM ile ilgili gündeme gelen yolsuzluk iddialarına yönelik hiçbir işlem yapılmadığı gibi Millî Gazete’nin belgeli haberlerine Tarım Kredi Kooperatifleri’nin başvurusu üzerine kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hukuksuz bir şekilde erişim engeli getirilmişti.

Diğer yandan, TARKİM’de yaşanan skandallar bununla da kalmadı. Şirkette yaşanan yolsuzluğu belgeleriyle ihbar eden TARKİM Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Tedarik Daire Başkanı Ramazan Bilgiç, bu ihbarından kısa bir süre sonra görevinden alınarak emekli ettirilmişti.

Millî Gazete’nin TARKİM’de 10 ay önce gündeme getirdiği yolsuzluk iddialarında artık mızrak çuvala sığmamaya başladı. Son olarak bir ilaç firmasından alınan hammaddede sıkıntı çıktığı ve bu hammaddenin şirkete geri iadesinde rüşvet iddialarının patlak verdiği ve bu iddiaların da belgeli olmasından dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü tarafından Mehmet Derin’in istifa ettirildiği kaydediliyor.

Milli Gazete’nin yolsuzluklarla ilgili iddiaları gündeme getirdiği bir dönemde TARKİM’deki yolsuzlukların araştırılması bir tarafa Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, TARKİM’in 10’uncu Yılı hatırası gerekçesiyle Mehmet Derin ile birlikte poz vererek Derin’e sahiplendiğini göstermişti. Yolsuzluk iddialarıyla çalkalandığı bir dönemde TARKİM Genel Müdür Mehmet Derin, TARKİM’in kuruluşunun 10’uncu yıldönümü anısına Poyraz’a kendi ismi yazılı olan TARKİM panosunu hediye etmişti.

