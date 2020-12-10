10 Aralık 2020 Perşembe TRT1 Yayın Akışı
TRT1'de bugün hangi hangi diziler, programlar, filmler var? 10 Aralık Perşembe TRT 1'de yayınlanan programların isimleri ve yayın saatleri.
GÜNDEM 10.12.2020, 11:20
1
TRT1 yayın akışı bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alırken TRT izleyicileri 10 Aralık 2020 tarihli yayın akışını sorguluyor.
Peki TRT1'de bugün hangi programlar var.
TRT1'de yayın akışı saatleri ve programları neler?
İşte detaylar…
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
23:45 3'Te 3
01:05 Payitaht "Abdülhamid"
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:40.
Peki TRT1'de bugün hangi programlar var.
TRT1'de yayın akışı saatleri ve programları neler?
İşte detaylar…
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
23:45 3'Te 3
01:05 Payitaht "Abdülhamid"
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:40.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 10 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Trabzonspor
|11
|13
|13. Antalyaspor
|11
|13
|14. Rizespor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Adana Demirspor
|11
|21
|4. Tuzlaspor
|11
|21
|5. Samsunspor
|11
|20
|6. Giresunspor
|12
|20
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Deportivo Alaves
|12
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|13
|13. Eibar
|11
|13
|14. Getafe
|11
|13
|15. Celta de Vigo
|12
|13
|16. Valencia
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü