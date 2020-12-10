10 Aralık 2020 Perşembe TRT1 Yayın Akışı

TRT1 yayın akışı bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alırken TRT izleyicileri 10 Aralık 2020 tarihli yayın akışını sorguluyor.

Peki TRT1'de bugün hangi programlar var.

TRT1'de yayın akışı saatleri ve programları neler?

İşte detaylar…



05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

23:45 3'Te 3

01:05 Payitaht "Abdülhamid"

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

05:40.

