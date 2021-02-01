1 Şubat 2021 koronavirüs tablosu: Vaka sayısı 8 bine yaklaştı!

1 Şubat 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı.

Bugün koronavirüs nedeniyle 124 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan 1 Şubat'ta ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

İşte 1 Şubat 2021 Türkiye Covid-19 hasta tablosu:



