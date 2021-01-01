1 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Yılbaşı yasakları ile 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.

Bununla beraber koronavirüs yılbaşı tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında fırın, bakkal ve market çalışma saatleri merak konusu oldu.

Peki, 1 Ocak 2021 tarihinde fırın, bakkal ve marketler açık mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağında fırınlar, bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak?



İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 3 gün sürecek yılbaşı yasaklarına ilişkin genelge yayınlandı.

Genelgede vatandaşlarım merak ettiği birçok detaya ilişkin bilgi verildi.

Merak edilen konular arasında 'Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak?' soruları yer alıyordu.

Bakanlığın genelgesine göre, manav, kasap, fırın, bakkal ve marketler, dört günlük kısıtlama süresince belirlenen saatlerde açık olacak.



Söz konusu yasaklar kapsamında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

Hafta sonları balıkçı/balık tezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

