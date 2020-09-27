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1 milyonu aştı!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 33 milyon 175 bini aşarken, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyonu geçti.

GÜNDEM 27.09.2020, 19:11
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1 milyonu aştı!
Worldometers verilerine göre, dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümler 1 milyonun üzerine çıktı. En fazla ölü sayısının görüldüğü ülke 209 bini geçen ABD oldu. Ölümlerin 141 bini Brezilya'da, 95 bini Hindistan'da kaydedildi.  
33 milyondan fazla Covid-19 vakası kaydedilirken, ABD'de vaka sayısı 7 milyon 300 bine yaklaştı.
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