1 milyonu aştı!

Worldometers verilerine göre, dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümler 1 milyonun üzerine çıktı. En fazla ölü sayısının görüldüğü ülke 209 bini geçen ABD oldu. Ölümlerin 141 bini Brezilya'da, 95 bini Hindistan'da kaydedildi.

33 milyondan fazla Covid-19 vakası kaydedilirken, ABD'de vaka sayısı 7 milyon 300 bine yaklaştı.

