09 Aralık 2020 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
TRT1'de bugün hangi hangi diziler, programlar, filmler var? TRT 1'da yayınlanan programların canlı yayın saatleri.
GÜNDEM 09.12.2020, 07:58
TRT1 yayın akışı bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alırken TRT izleyicileri 9 Aralık 2020 tarihli yayın akışını sorguluyor.
Peki TRT1'de bugün hangi programlar var.
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
İşte detaylar…
00:15 Payitaht Abdülhamid
00:15 Tövbeler Olsun
02:50 Türkan Hanım'ın Konağı
02:50 52 Hafta
03:15 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:15 52 Hafta
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Masumlar Apartmanı
Peki TRT1'de bugün hangi programlar var.
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
İşte detaylar…
00:15 Payitaht Abdülhamid
00:15 Tövbeler Olsun
02:50 Türkan Hanım'ın Konağı
02:50 52 Hafta
03:15 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:15 52 Hafta
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Masumlar Apartmanı
28°
parçalı az bulutlu
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