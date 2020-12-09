09 Aralık 2020 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı

TRT1 yayın akışı bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alırken TRT izleyicileri 9 Aralık 2020 tarihli yayın akışını sorguluyor.

Peki TRT1'de bugün hangi programlar var.

TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

İşte detaylar…



00:15 Payitaht Abdülhamid

00:15 Tövbeler Olsun

02:50 Türkan Hanım'ın Konağı

02:50 52 Hafta

03:15 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

05:15 52 Hafta

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Masumlar Apartmanı

