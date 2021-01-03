03 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Buna göre son 24 saatte 193 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 9 bin 877.



İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz.



Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021



Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021

